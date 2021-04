Covid, al via anche a Napoli la sperimentazione del vaccino italiano Takis. Un 26enne informatico il primo volontario (Di giovedì 1 aprile 2021) È cominciata anche all’ospedale Pascale di Napoli la sperimentazione del vaccino italiano Takis. Questa mattina è stata effettuata la somministrazione della prima dose al 26enne Alessandro Esposito. Le sperimentazioni avevano preso il via esattamente un mese fa al San Gerardo di Monza. Lo sviluppo di questa piattaforma ha coinvolto tre centri di ricerca in tutto il paese: uno del Nord, per l’appunto il polo lombardo di Monza, uno del centro, lo Spallanzani di Roma e per il Sud l’Istituto nazionale per i Tumori di Napoli. I tre centri sono coinvolti nella sperimentazione delle prime due fasi. La fase 1 coinvolgerà 80 volontari sani divisi in 4 gruppi con dosi diverse somministrate con o senza richiamo, mentre in fase 2 si raggiungeranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) È cominciataall’ospedale Pascale diladel. Questa mattina è stata effettuata la somministrazione della prima dose alAlessandro Esposito. Le sperimentazioni avevano preso il via esattamente un mese fa al San Gerardo di Monza. Lo sviluppo di questa piattaforma ha coinvolto tre centri di ricerca in tutto il paese: uno del Nord, per l’appunto il polo lombardo di Monza, uno del centro, lo Spallanzani di Roma e per il Sud l’Istituto nazionale per i Tumori di. I tre centri sono coinvolti nelladelle prime due fasi. La fase 1 coinvolgerà 80 volontari sani divisi in 4 gruppi con dosi diverse somministrate con o senza richiamo, mentre in fase 2 si raggiungeranno ...

