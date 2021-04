Covid 19 | domani la possibile ufficialità | dal 6 aprile la Campania torna zona arancione?

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Italia ha superato la soglia dei 10 milioni di dosi di vaccini anti-Covid somministrate, secondo quanto si appren… - repubblica : Come prenotare il vaccino in Lombardia: da domani 2 aprile debuta il sistema delle Poste video - matteosalvinimi : #Salvini: domani il ministro @massimogara sarà in Sardegna, l'obiettivo è quello di avere una splendida isola Covid… - FloMassardi : Da domani (venerdì 2 aprile) in Lombardia, tramite il portale di Poste italiane, sarà possibile prenotare il vaccin… - FnpLombardia : Da domani #2aprile sarà attivo il portale per prenotare il #VaccinoAntiCovid nella fascia d'età dai 75 ai 79 anni i… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid domani

Il Sole 24 ORE

...illa Lombardia compie un grande passo in avanti. Il presidente regionale, Attilio Fontana, ha annunciato che il sistema di gestione delle prenotazioni da parte di Poste sarà attivo da, ...... secondo quanto confermato dal nuovo decretodal 7 aprile in Italia tornerà anche... Read ... Read More Flash Vaccinazione Lombardia: daattivo portale Poste, ecco come fare 1 Aprile 2021 ...Come funziona sistema di Poste per prenotare vaccini in Lombardia Una piattaforma di Poste Italiane all'avanguardia per la gestione della campagna di vaccinazione anti-Covid in Lombardia. Da domani ...Nessun automatismo ma nel nuovo decreto legge anti-Covid che domani approda sul tavolo del Consiglio dei ministri c'è uno spiraglio così come chiesto da FI e Lega. E' soprattutto il partito di via ...