Covid 19, De Luca a Porta a Porta: “Si lavora per vaccinare in anticipo le isole” (VIDEO) (Di giovedì 1 aprile 2021) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato anche del vaccino Sputnik: “Abbiamo prenotato un anticipo di mezzo milione di dosi in due settimane, poi subito tre milioni di dosi”. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto ieri sera a “Porta a Porta”, mostrandosi “abbastanza sereno” sull’andamento dei contagi: “I due dati Leggi su 2anews (Di giovedì 1 aprile 2021) Il governatore della Campania, Vincenzo De, ha parlato anche del vaccino Sputnik: “Abbiamo prenotato undi mezzo milione di dosi in due settimane, poi subito tre milioni di dosi”. Il governatore della Campania, Vincenzo De, è intervenuto ieri sera a “”, mostrandosi “abbastanza sereno” sull’andamento dei contagi: “I due dati

Advertising

LegaSalvini : Luca Coletto (Assessore Regionale alla Sanità - Lega): 'Al via in Umbria il trattamento con anticorpi monoclonali a… - Luca_Zunino : Decreto Covid, niente zone gialle fino al 30 aprile, stop visite agli amici e obbligo di vaccino ai sanitari. TUTTE… - cronista73 : Covid, nuove regole per spostamenti e scuole: De Luca non potrà più chiuderle autonomamente - infoitinterno : Covid, nuove regole per spostamenti e scuole: De Luca non potrà più chiuderle autonomamente - luca_tessitore : RT @teoxandra: Coppia di amici e figlia di 2 anni positivi al covid grazie a maestra negazionista e novax. Poi ditemi che non sono pericol… -