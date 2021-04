Così la Polizia si conferma presidio della legalità (Di giovedì 1 aprile 2021) Franco Gabrielli «La riforma non si esaurisce nella smilitarizzazione, nella sindacalizzazione, nel riconoscimento dei diritti civili e politici, ma investe il sistema complessivo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». Con queste parole, l'allora ministro dell'Interno, Virginio Rognoni, nella seduta della Camera del 25 marzo 1981, accompagnò, verso la conclusione, un dibattito parlamentare iniziato l'8 novembre 1979, che condurrà alla promulgazione della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». Smilitarizzazione, sindacalizzazione, parificazione del ruolo delle donne, creazione del ruolo degli ispettori. Tutte istanze di democratizzazione e modernizzazione che, emerse sin dall'inizio degli Anni '70, trovarono finalmente una ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Franco Gabrielli «La riforma non si esaurisce nella smilitarizzazione, nella sindacalizzazione, nel riconoscimento dei diritti civili e politici, ma investe il sistema complessivo dell'Amministrazionepubblica sicurezza». Con queste parole, l'allora ministro dell'Interno, Virginio Rognoni, nella sedutaCamera del 25 marzo 1981, accompagnò, verso la conclusione, un dibattito parlamentare iniziato l'8 novembre 1979, che condurrà alla promulgazionelegge 1 aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazionepubblica sicurezza». Smilitarizzazione, sindacalizzazione, parificazione del ruolo delle donne, creazione del ruolo degli ispettori. Tutte istanze di democratizzazione e modernizzazione che, emerse sin dall'inizio degli Anni '70, trovarono finalmente una ...

Advertising

AnnaMariaCastel : RT @FmMosca: @luc_sca La nostra 'polizia informatica', chiamiamola così per semplificare, E' LA MIGLIORE AL MONDO. Quindi non abbiamo nulla… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Addio alle stellette: così la Polizia puntò sulla democrazia - eunamkoo : mado se mi sta prendendo per il culo giocando con i miei sentimenti in questa maniera così SCONSIDERATA chiamo la polizia - repubblica : Addio alle stellette: così la Polizia puntò sulla democrazia - FilippoTurati5 : @ArthurS22454571 I Servizi reclutano agenti tra polizia, carabinieri e GdF. Può sembrare strano ma è così a differe… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Polizia Oggi la Polizia di Stato celebra i 40 anni della legge di riforma. ... costituito la Polizia di Stato come prima forza di polizia civile a competenza generale e ridisegnato il sistema della Pubblica Sicurezza del Paese. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha voluto ...

1 aprile 1925. Ecco a Milano il primo semaforo in Italia: a 4 colori e complicato ...pensarono a un pesce d'aprile quando lessero le nuove disposizioni del regolamento di polizia ... Così mentre lo consultano, il colore cambia, e gli aspettanti attendono il loro turno o vanno sotto! All'...

Sos assembramenti a Montesarchio, il sindaco: «Adesso tolleranza zero» ilmattino.it ... costituito ladi Stato come prima forza dicivile a competenza generale e ridisegnato il sistema della Pubblica Sicurezza del Paese. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha voluto ......pensarono a un pesce d'aprile quando lessero le nuove disposizioni del regolamento di...mentre lo consultano, il colore cambia, e gli aspettanti attendono il loro turno o vanno sotto! All'...