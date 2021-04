Cos’è lo scudo penale per i medici vaccinatori (Di giovedì 1 aprile 2021) Covid, Cos’è lo scudo penale per i medici e gli infermieri vaccinatori. Il ministro della Salute Roberto Speranza: “Richiesta legittima”. Il governo, accogliendo la richiesta dei diretti interessati, ha introdotto nel decreto Aprile lo scudo penale per i medici (e gli infermieri) vaccinatori, ossia per il personale sanitario incaricato di somministrare il vaccino. La richiesta dei medici Il tema è particolarmente delicato, soprattutto per le polemiche che circondano AstraZeneca e per le notizie legate ai primi decessi considerati sospetti. I medici, che mettono a repentaglio la propria vita nella lotta contro il Covid, hanno chiesto e ottenuto tutele almeno dal punto di vista ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 aprile 2021) Covid,loper ie gli infermieri. Il ministro della Salute Roberto Speranza: “Richiesta legittima”. Il governo, accogliendo la richiesta dei diretti interessati, ha introdotto nel decreto Aprile loper i(e gli infermieri), ossia per il personale sanitario incaricato di somministrare il vaccino. La richiesta deiIl tema è particolarmente delicato, soprattutto per le polemiche che circondano AstraZeneca e per le notizie legate ai primi decessi considerati sospetti. I, che mettono a repentaglio la propria vita nella lotta contro il Covid, hanno chiesto e ottenuto tutele almeno dal punto di vista ...

