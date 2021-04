Cos'è la vita che non si vuole perdere? Solo quella biologica? Un dilemma filosofico (Di giovedì 1 aprile 2021) Esce in questi giorni, nella collana di Politica diretta da Dario Antiseri per la casa editrice Rubbettino, l’ultimo libro di Corrado Ocone: Salute o libertà. Un dilemma storico-filosofico (pagine 131, euro 14). Il volume, che prende spunto dalla recente pandemia da Covid-19, presenta un excursus di autori e momenti della storia del pensiero, da Machiavelli e Hobbes fino a Foucault. Qui si pubblica uno stralcio del capitolo dedicato a John Locke:, per cui “lo Stato che garantisce la libertà garantisce anche la sicurezza” Per Hobbes lo Stato permette all’uomo di uscire dallo “stato di natura”, cioè da una situazione in cui vi è costantemente “il timore e pericolo di una morte violenta”. Ma la domanda da porsi è se la vita che si ha paura di perdere, che si vuol preservare, è da intendere Solo nella ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) Esce in questi giorni, nella collana di Politica diretta da Dario Antiseri per la casa editrice Rubbettino, l’ultimo libro di Corrado Ocone: Salute o libertà. Unstorico-(pagine 131, euro 14). Il volume, che prende spunto dalla recente pandemia da Covid-19, presenta un excursus di autori e momenti della storia del pensiero, da Machiavelli e Hobbes fino a Foucault. Qui si pubblica uno stralcio del capitolo dedicato a John Locke:, per cui “lo Stato che garantisce la libertà garantisce anche la sicurezza” Per Hobbes lo Stato permette all’uomo di uscire dallo “stato di natura”, cioè da una situazione in cui vi è costantemente “il timore e pericolo di una morte violenta”. Ma la domanda da porsi è se lache si ha paura di, che si vuol preservare, è da intenderenella ...

