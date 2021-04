Cosa cambia dal 7 aprile 2021, il nuovo decreto: regole e novità per spostamenti, scuole, ristoranti, palestre e cinema (Di giovedì 1 aprile 2021) Niente allentamenti delle misure, ma ancora rigore e sacrifici. In Italia il virus continua a correre: solo ieri si sono registrati 23.904 nuovi casi, con il numero dei morti che fa paura (467 le vittime in 24 ore). Il tasso di positività è aumentato e si è attestato a 6,8%. Numeri che non consentono di ritornare alla normalità, ma che invitano al contrario alla prudenza. E’ per questo che il Governo Draghi ha messo a punto un nuovo decreto, il secondo dell’esecutivo ora a Palazzo Chigi, in vigore dal 7 aprile e valido fino al 30 aprile. Ma Cosa cambierà? E quali sono le misure restrittive che gli italiani saranno chiamati a rispettare, ancora una volta? LEGGI QUI LA BOZZA DEL decreto nuovo decreto Draghi, Cosa cambia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) Niente allentamenti delle misure, ma ancora rigore e sacrifici. In Italia il virus continua a correre: solo ieri si sono registrati 23.904 nuovi casi, con il numero dei morti che fa paura (467 le vittime in 24 ore). Il tasso di positività è aumentato e si è attestato a 6,8%. Numeri che non consentono di ritornare alla normalità, ma che invitano al contrario alla prudenza. E’ per questo che il Governo Draghi ha messo a punto un, il secondo dell’esecutivo ora a Palazzo Chigi, in vigore dal 7e valido fino al 30. Macambierà? E quali sono le misure restrittive che gli italiani saranno chiamati a rispettare, ancora una volta? LEGGI QUI LA BOZZA DELDraghi,...

