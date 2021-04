Corte Conti, Caso: non sprechiamo le risorse del Recovery Fund (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Il presidente dell’Associazione dei magistrati della Corte dei Conti Luigi Caso ha chiesto al governo di non sprecare le risorse del Recovery Fund in opere pubbliche inutili o troppo costose oppure nell’acquisto di beni e servizi di cui la PA non ha alcun bisogno. “Ogni anno la Pubblica amministrazione spreca milioni di euro dei contribuenti per finanziare opere pubbliche inutili o troppo costose oppure per acquistare beni e servizi di cui non ha alcun bisogno – ha dichiarato – L’esigenza di impedire un simile spreco è ancor più pressante oggi che si avvicina il momento di dare attuazione al Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, che consentirà al Governo di investire oltre 200 miliardi di euro per il rilancio dell’Italia”. “Del resto – ha aggiunto – lo stesso ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Il presidente dell’Associazione dei magistrati delladeiLuigiha chiesto al governo di non sprecare ledelin opere pubbliche inutili o troppo costose oppure nell’acquisto di beni e servizi di cui la PA non ha alcun bisogno. “Ogni anno la Pubblica amministrazione spreca milioni di euro dei contribuenti per finanziare opere pubbliche inutili o troppo costose oppure per acquistare beni e servizi di cui non ha alcun bisogno – ha dichiarato – L’esigenza di impedire un simile spreco è ancor più pressante oggi che si avvicina il momento di dare attuazione al Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, che consentirà al Governo di investire oltre 200 miliardi di euro per il rilancio dell’Italia”. “Del resto – ha aggiunto – lo stesso ...

