Cortana non più disponibile su Android e iOS (Di giovedì 1 aprile 2021) Cortana è giunto al capolinea su Android e iOS: l'assistente vocale di Microsoft ha smesso di funzionare ieri, 31 marzo, dopo che la casa di Redmond si era impegnata ad avvisare gli utenti che ancora ne facevano uso. Tutte le eventuali note e appunti sono ora sincronizzati con Microsoft To Do e possono essere scaricati gratuitamente dal proprio account. Che il supporto sarebbe giunto al termine a partire dall'inizio del 2021 era già noto dallo scorso agosto e segna il definitivo tramonto di Cortana in ambito mobile, così come anche sugli smart speaker. Ormai Cortana è relegata all'interno di Windows 10 e dell'ecosistema Xbox, tuttavia anche in quest'ultimo caso è già stata superata dall'arrivo di Alexa, segnale evidente di come tutto il progetto attorno all'assistente vocale non sia più prioritario per ...

