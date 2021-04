Corriere: diritti tv, Sky cerca l’intesa con Dazn e studia anche come contestare il bando (Di giovedì 1 aprile 2021) Sky rischia di rimanere a bocca asciutta in Serie A. I diritti tv sono andati a Dazn, al momento. E anche l’offerta di Sky per il terzo pacchetto è stata respinta. Il Corriere della Sera parla di grande fermento nell’emittente per trovare un rimedio alla situazione. “Non può finire così, tanto è vero che si sta correndo ai ripari per evitare un finale così triste. Da qui vertici e analisi. Per capire per esempio gli errori commessi, perché non c’è dubbio che se ne siano fatti. Il più grave è della proprietà di Sky, non del management della tv. È stata la proprietà di Sky a fissare una cifra valutata insufficiente dalla serie A. Con un atto di supponenza, anche comprensibile, non si è ritenuto che Dazn fosse così pericolosa. Ha segnato un gol Dazn o fatto autogol Sky? ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 aprile 2021) Sky rischia di rimanere a bocca asciutta in Serie A. Itv sono andati a, al momento. El’offerta di Sky per il terzo pacchetto è stata respinta. Ildella Sera parla di grande fermento nell’emittente per trovare un rimedio alla situazione. “Non può finire così, tanto è vero che si sta correndo ai ripari per evitare un finale così triste. Da qui vertici e analisi. Per capire per esempio gli errori commessi, perché non c’è dubbio che se ne siano fatti. Il più grave è della proprietà di Sky, non del management della tv. È stata la proprietà di Sky a fissare una cifra valutata insufficiente dalla serie A. Con un atto di supponenza,comprensibile, non si è ritenuto chefosse così pericolosa. Ha segnato un golo fatto autogol Sky? ...

