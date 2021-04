Coronavirus, risalgono contagi e morti. Gimbe: 3mila decessi in 7 giorni, stress terapie intensive (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono 23.649 i nuovi contagiati dal Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore e 501 le vittime (totale 10.324.127). E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri i nuovi casi erano 23.904 e 467 i morti. Sono stati effettuati 356.085 tamponi (molecolari e antigenici) contro i 351.221 di ieri. Si registra un tasso di positività del 6,6%, in calo dello 0,2% rispetto a ieri. Sono 3.681 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 29 meno di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite - terzo giorno consecutivo di calo -, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 244 (283 ieri). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.949 persone, in calo di 231 unità rispetto a ieri. Gimbe: 3mila decessi in 7 giorni, stress ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono 23.649 i nuoviati dal Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore e 501 le vittime (totale 10.324.127). E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri i nuovi casi erano 23.904 e 467 i. Sono stati effettuati 356.085 tamponi (molecolari e antigenici) contro i 351.221 di ieri. Si registra un tasso di positività del 6,6%, in calo dello 0,2% rispetto a ieri. Sono 3.681 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 29 meno di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite - terzo giorno consecutivo di calo -, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 244 (283 ieri). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.949 persone, in calo di 231 unità rispetto a ieri.in 7...

