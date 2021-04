Coronavirus, record di nuovi casi in Puglia: 2.369 in un giorno. Lopalco: “Evitate le visite di Pasqua, può essere il preludio di una tragedia” (Di giovedì 1 aprile 2021) La circolazione di Sars-Cov-2 non accenna a rallentare in Puglia, in zona rossa da ormai 15 giorni e che ha ulteriormente rafforzato le misure in maniera autonoma dal 26 marzo. E alla vigilia delle festività Pasquali, la regione tocca il suo record di contagi in un giorno. Il bollettino regionale riporta 2.369 nuovi casi accertati, il 17,8% del totale dei tamponi processati. Gli ospedali allo stremo e la Regione costretta a rivolgersi alla sanità privata, informando le Asl che chiunque arrivi in pronto soccorso e necessiti di ricovero – se ha un tampone negativo – deve essere trasportate nelle strutture convenzionate lasciando liberi i posti nel pubblico per i pazienti Covid. Così, di fronte al peggior bollettino quotidiano mai diffuso dall’inizio dell’emergenza, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) La circolazione di Sars-Cov-2 non accenna a rallentare in, in zona rossa da ormai 15 giorni e che ha ulteriormente rafforzato le misure in maniera autonoma dal 26 marzo. E alla vigilia delle festivitàli, la regione tocca il suodi contagi in un. Il bollettino regionale riporta 2.369accertati, il 17,8% del totale dei tamponi processati. Gli ospedali allo stremo e la Regione costretta a rivolgersi alla sanità privata, informando le Asl che chiunque arrivi in pronto soccorso e necessiti di ricovero – se ha un tampone negativo – devetrasportate nelle strutture convenzionate lasciando liberi i posti nel pubblico per i pazienti Covid. Così, di fronte al peggior bollettino quotidiano mai diffuso dall’inizio dell’emergenza, ...

RuvoLiveIt : Covid, registrati 2.369 casi positivi in Puglia. Lopalco: «A Pasqua stiamo a casa» - Italia_Notizie : Coronavirus, record di nuovi casi in Puglia: 2.369 in un giorno. Lopalco: “Evitate le visite di Pasqua, può essere… - Patty66509580 : Dov'era fin'ora? Coronavirus, record di nuovi casi in Puglia: 2.369 in un giorno. @ProfLopalco: “Evitate le visite… - MolfettaLiveIt : Coronavirus, Puglia assediata: «Un dato mai registrato dall’inizio dell’emergenza?». Record contagi… - whatsgoingahn : Nuovo record per il 2021 Come ci spiegano i nostri amici di Pillole di Ottimismo, il metodo per abbassare la curva… -