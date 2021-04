Coronavirus, Oms: “L’impennata di casi in Europa è la più preoccupante da mesi. I ritardi nelle vaccinazioni sono inaccettabili” (Di giovedì 1 aprile 2021) L’Europa è nel pieno della terza ondata di pandemia e l’Organizzazione mondiale della sanità lancia l’allarme per una crisi sanitaria che non è mai stata così grave nel passato recente. L’agenzia ha infatti fatto sapere che l’attuale impennata dei casi di Coronavirus nel Vecchio Continente è “la più preoccupante” da diversi mesi. Questo tenendo anche conto dei ritardi nelle vaccinazioni che sempre l’Oms ha definito “inaccettabili”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) L’è nel pieno della terza ondata di pandemia e l’Organizzazione mondiale della sanità lancia l’allarme per una crisi sanitaria che non è mai stata così grave nel passato recente. L’agenzia ha infatti fatto sapere che l’attuale impennata deidinel Vecchio Continente è “la più” da diversi. Questo tenendo anche conto deiche sempre l’Oms ha definito “”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

