Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 2 aprile 2021 (Di venerdì 2 aprile 2021) Ultimo giorno prima della zona rossa che interesserà per tre giorni tutto il territorio nazionale in occasione delle festività pasquali Nuova giornata con l'informazione de L'Opinionista sull'emergenza Coronavirus in Italia. oggi, venerdì 2 aprile 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. Ultimo giorno di zona arancione per alcune Regioni, dopodiché su tutto il territorio nazionale vigerà per tre giorni la zona rossa. Si uscirà di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute e con autocertificazione. Sono previste alcune deroghe a tale ferree regole. Due non conviventi che potranno fare visita a figli, genitori o nonni con autocertificazione; dalla deroga non sono conteggiati gli ...

