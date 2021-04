Coronavirus, negli Usa rovinate 15 milioni di dosi Johnson&Johnson mischiate per errore con AstraZeneca. L’India frena l’export per vaccinare gli over 45 (Di giovedì 1 aprile 2021) USA JUSTIN TALLIS / AFP Fiale del vaccino anti Covid prodotto da Johnson & JohnsonRitardi nelle consegne di aprile di J&J dopo l’errore nello stabilimento di Baltimora Circa 15 milioni di dosi del vaccino anti Covid di Johnson & Johnson sono state rovinate dopo un errore umano commesso nello stabilimento di Baltimora. Come riporta il New York Times, l’impianto è gestito da Emergente BioSolutions, azienda che lavora sia per J&J che per AstraZeneca. E proprio gli ingredienti dei due diversi vaccini sarebbero stati mischiati per errore, rendendo inutilizzabili 15 milioni di dosi attese per la consegna ad aprile negli Stati Uniti. La Fda ha intanto rassicurato che le dosi già ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 aprile 2021) USA JUSTIN TALLIS / AFP Fiale del vaccino anti Covid prodotto da Johnson & JohnsonRitardi nelle consegne di aprile di J&J dopo l’nello stabilimento di Baltimora Circa 15didel vaccino anti Covid di Johnson & Johnson sono statedopo unumano commesso nello stabilimento di Baltimora. Come riporta il New York Times, l’impianto è gestito da Emergente BioSolutions, azienda che lavora sia per J&J che per. E proprio gli ingredienti dei due diversi vaccini sarebbero stati mischiati per, rendendo inutilizzabili 15diattese per la consegna ad aprileStati Uniti. La Fda ha intanto rassicurato che legià ...

