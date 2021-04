Coronavirus, l’Oms: «L’impennata di casi in Europa è la più preoccupante da mesi: vaccinazioni troppo lente». Negli Usa milioni di dosi J&J da buttare per un errore in fabbrica (Di giovedì 1 aprile 2021) OMS EPA/SALVATORE DI NOLFI Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e il direttore esecutivo del programma emergenze dell’Oms, Michael Ryan Oms: «Il ritmo delle vaccinazioni procede con una lentezza inaccettabile» L’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l’allarme sull’andamento della pandemia di Coronavirus in Europa. L’esponenziale aumento di nuovi casi registrati nel continente, infatti, viene ritenuto «il più preoccupante» degli ultimi mesi. Gli esperti dell’Oms, al contempo, sottolineano che il ritmo delle vaccinazioni anti-Covid a livello europeo procede con una lentezza «inaccettabile». «I vaccini rappresentano il nostro modo migliore per ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 aprile 2021) OMS EPA/SALVATORE DI NOLFI Il direttore generale del, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e il direttore esecutivo del programma emergenze del, Michael Ryan Oms: «Il ritmo delleprocede con unazza inaccettabile» L’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l’allarme sull’andamento della pandemia diin. L’esponenziale aumento di nuoviregistrati nel continente, infatti, viene ritenuto «il più» degli ultimi. Gli esperti del, al contempo, sottolineano che il ritmo delleanti-Covid a livello europeo procede con unazza «inaccettabile». «I vaccini rappresentano il nostro modo migliore per ...

