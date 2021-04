Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, nove contagi da un operatore no vax in un ospedale ligure #Coronavirus - sulsitodisimone : RT @telecitynews24: ?? CORONAVIRUS LIGURIA, 710 NUOVI CONTAGI E 10 DECESSI, DA VENERDI' 2 SAVONA E IMPERIA IN ZONA ROSSA ?? 5.458 tamponi mo… - gianpaolodabove : Vaccinazioni del 1° aprile in Liguria - qn_lanazione : Coronavirus Liguria, il bollettino di oggi: oltre 700 nuovi positivi - RegLiguria : [1/4-19.04] #CoronavirusLiguria ?? Vaccini Covid ?? Consegnati = 375.880 ?? Somministrati = 303.324 (81% dei conseg… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Liguria

...Redazione ON 1 Aprile 2021 Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email Print Telegram" In ... Lazio 1.838; Toscana 1.631; Puglia 2.369; Sicilia 1.282; Friuli Venezia Giulia 720;710; ...5 sono i nuovi positivi non riconducibili alla residenza in. In isolamento domiciliare ci sono 174 persone mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 7.331. Attualmente positivi per ...Genova – Sono 710 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.458 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.992 tamponi antigenici rapidi. Ad ...CORONAVIRUS – In Canavese ... Sicilia 1.282; Friuli Venezia Giulia 720; Liguria 710; Marche 487; P.A.Bolzano 117; Abruzzo 272; Umbria 174; Calabria 522; Sardegna 351; P.A.Trento 140; Basilicata 181; ...