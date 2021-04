Coronavirus, le restrizioni a Pasqua in Europa. Ritmo vaccinazioni molto più lento (Di giovedì 1 aprile 2021) Alle prese con la terza ondata, i Paesi europei cercano di conciliare le restrizioni per prevenire un ulteriore aumento dei contagi - anche alla luce di un Ritmo delle vaccinazioni molto più lento del previsto - con il desiderio della popolazione di una maggiore mobilità per le vacanze Pasquali.Germania - tra il primo e il 5 aprile, le riunioni private sono limitate a un massimo di due gruppi familiari con non più di 5 persone (esclusi i minori di 14 anni). Le scuole rimarranno chiuse fino al 18 aprile e i supermercati saranno aperti solo il sabato.Francia - Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato ieri l'allargamento delle restrizioni già in vigore in 19 dipartimenti in tutto il Paese - scuole e grandi magazzini chiusi, coprifuoco - e divieto di spostamenti ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 1 aprile 2021) Alle prese con la terza ondata, i Paesi europei cercano di conciliare leper prevenire un ulteriore aumento dei contagi - anche alla luce di undellepiùdel previsto - con il desiderio della popolazione di una maggiore mobilità per le vacanzeli.Germania - tra il primo e il 5 aprile, le riunioni private sono limitate a un massimo di due gruppi familiari con non più di 5 persone (esclusi i minori di 14 anni). Le scuole rimarranno chiuse fino al 18 aprile e i supermercati saranno aperti solo il sabato.Francia - Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato ieri l'allargamento dellegià in vigore in 19 dipartimenti in tutto il Paese - scuole e grandi magazzini chiusi, coprifuoco - e divieto di spostamenti ...

