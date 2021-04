Coronavirus | le notizie di oggi | nuovi casi | vaccini e le misure del governo

(Di giovedì 1 aprile 2021) Lesulin Italia e i dati di, giovedì 1 aprile 2021. Nell’ultimo bollettino si riscontrano 23.904e 467 morti. Il consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto Covid contenente le nuoveanti-contagio: stop alle zone gialle fino al 30 aprile, obbligo vaccinale per il personale sanitario, previsto un meccanismo per allentare lerestrittive in caso di miglioramento della situazione epidemiologica. Scuola, dopo Pasqua tornano si torna in aula fino alla prima media. Il presidente ISS, Silvio Brusaferro dichiara: “Idecrescono anche se lentamente”. Diffusi i dati sulla presenza delle varianti diin Italia: quella inglese è diffusa all’86,7%, quella brasiliana al ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Pfizer annuncia efficacia del 100% tra i 12 e i 15 anni #coronavirusitalia - Agenzia_Ansa : Sono 16.017 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - sole24ore : #Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 23.904 casi e 467 vittime, tasso di positività al 6,8% … - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus notizie

ANCONA - Marche in bilico tra la zona rossa e quella arancione: sono stati 487 i nuovi positivi al Covid segnalati oggi, giovedì 1 aprile, dal Gores. Un grosso balzo indietro dopo lo spavento di ieri ...Sebbene alcuneabbiano descritto queste nuove versioni del virus Covid - 19 come 'ceppi', è più accurato descriverle come 'varianti', afferma il dott. Volz. Parte del problema è che un 'ceppo'...Una figlia, sfruttando la grande somiglianza con sua madre, ha deciso di sottoporsi al tampone al posto della donna - più grande di lei di 15 anni - già positiva al Covid-19, in modo tale da farla ...Sono quasi mille i fedeli della diocesi di Trapani che, sabato 3 aprile, riceveranno la prima dose di vaccino in 10 parrocchie della diocesi. Erano state 21 le comunità che avevano accolto l'invito de ...