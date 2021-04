Coronavirus in Umbria | la mappa al 1 aprile | tutti i dati comune per comune

(Di giovedì 1 aprile 2021) Sono 174 (quindi 12 in più rispetto ai 162 di ieri) i nuovi casi diregistrati oggi (giovedì 12021) in, dove diventano così 51.082 le persone risultate contagiate dal Covid -...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Umbria

Sono 174 (quindi 12 in più rispetto ai 162 di ieri) i nuovi casi diregistrati oggi (giovedì 1 aprile 2021) in, dove diventano così 51.082 le persone risultate contagiate dal Covid - 19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sono però 3.120 - quindi ...«I sindaci dell'Alto Orvietano hanno varato un'ipotesi per fare i vaccini in 10 giorni a tutti. La proposta verrà indirizzata alla presidente della giunta regionale e a tutte le strutture deputate.Dalle scuole alle attività commerciali Al fine di contenere la pandemia, nel comune di San Venanzo, dal primo aprile si effettua l'attività di screening, tramite l'uso di test rapidi (pungidito). Si p ...