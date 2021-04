Coronavirus in Italia, il bollettino dell'1 aprile: 23.649 nuovi casi, i morti sono 501 (Di giovedì 1 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 23.649 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 22.673 (il dato è stato modificato dopo un riconteggio). Aumentano i tamponi effettuati: 356.085, contro i 351.221 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 6,64% (ieri era al 6,45%). sono 501 i morti, 29 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute dell'1 aprile (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 4.483, poi il Piemonte ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 1 aprile 2021) Nelle ultime 24 orestati 23.649 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 22.673 (il dato è stato modificato dopo un riconteggio). Aumentano i tamponi effettuati: 356.085, contro i 351.221 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 6,64% (ieri era al 6,45%).501 i, 29 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministeroa Salute'1(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 4.483, poi il Piemonte ...

