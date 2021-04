Coronavirus in Campania, i dati del 31 marzo: 2.258 nuovi positivi e 2.571 guariti (Di giovedì 1 aprile 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 31 marzo dell’unità di Crisi regionale riporta 2.258 positivi su 19.536 tamponi effettuati. E’ in aumento il numero dei casi positivi al Coronavirus in Campania. Secondo i dati dell’Unità di Crisi della Regione sono 2.258 i positivi nelle ultime 24 ore (734 sintomatici) su 19.536 tamponi molecolari esaminati. Leggi su 2anews (Di giovedì 1 aprile 2021)in: il bollettino di ieri 31dell’unità di Crisi regionale riporta 2.258su 19.536 tamponi effettuati. E’ in aumento il numero dei casialin. Secondo idell’Unità di Crisi della Regione sono 2.258 inelle ultime 24 ore (734 sintomatici) su 19.536 tamponi molecolari esaminati.

