Coronavirus | il bollettino dell’1 aprile 2021 | 23 649 nuovi casi La situazione in Italia

(Di giovedì 1 aprile 2021) Sono 23.649diine 501 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 1. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. I numeri dell'epidemia dell'1/04/: 23.649 (ieri 23.904) Totale: 3.607.083 Tamponi (antigenici e molecolari): Attualmente positivi: 563.479 +971 Ricoverati con sintomi: -231, totale 28.949 Ricoverati in Terapia Intensiva: -29 Ingressi in terapia intensiva: 244 Deceduti dopo Covid test positivo: 501 Totale Dimessi/Guariti: 2.933.757 +20.712

Advertising

repubblica : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, 01 aprile: 22.673 nuovi casi - repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino: 23.649 nuovi casi e 501 morti nelle ultime 24 ore - LaStampa : Coronavirus, il bollettino di oggi 1 aprile: 22.673 nuovi casi, 467 morti - VoceGiallorossa : ??COVID-19 - Il bollettino della @DPCgov: +23.649 nuovi contagi #ASRoma #Vocegiallorossa #coronavirus #COVID19 - MariaPi38360036 : RT @Corriere: Il bollettino di oggi: 23.649 nuovi casi e 501 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

LA NAZIONE

Le persone risultate positive alsono 47.480, quelle negative 583.583. Lo rende noto la Regione nelquotidiano dei dati relativi al Covid: dall'inizio dell'emergenza i decessi ...Il Corriere ha creato una newsletter sul. È gratis: ci si iscrive qui . Articolo in aggiornamento...Coronavirus in Veneto: i dati dei contagi di oggi 1. aprile, nel bollettino delle ore 17 diffuso dalla Regione Veneto. Sono 1.469 i contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e 29 i ...Quanti contagi oggi in Italia: il bollettino del 1 aprile segna 23.649 nuovi casi in Italia. Ecco tutti i dati, regione per regione, dei guariti, morti e positivi attuali al COVID-19.