Coronavirus | discesa dopo il picco e lo spavento | 487 nuovi positivi nelle Marche Ma preoccupa Ancona Il contagio nelle regioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus discesa

Agenzia ANSA

ANCONA - Marche in bilico tra la zona rossa e quella arancione: sono stati 487 i nuovi positivi al Covid segnalati oggi, giovedì 1 aprile, dal Gores. Un grosso balzo indietro dopo lo spavento di ieri ......4%) "Per la seconda settimana consecutiva " dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE " a livello nazionale si rileva una lentadel numero di nuovi casi die ...Il monitoraggio della Fondazione Gimbe evidenzia una situazione che non accenna a migliorare e con l'allerta per le terapie intensive che ora coinvolge ben 13 regioni. "Solo il 5,3% della popolazione ..."Non succedeva da tempo e spero sia veramente e finalmente l'inizio di una discesa definitiva ... In totale dall'inizio della pandemia di coronavirus, Calderara ha registrato 1.110 contagi ...