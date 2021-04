Coronavirus | altri 15 morti in un giorno | sono 2 655 nelle Marche da inizio pandemia La mappa del contagio

Advertising

Avvenire_Nei : Coronavirus. In Vaticano vaccinati altri 100 poveri - Agenzia_Ansa : Coronavirus, festa a casa di McKennie, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense, multato con Dybala… - MediasetTgcom24 : Covid, 23.649 nuovi casi su 356.085 tamponi e altri 501 decessi #Coronavirus - bizcommunityit : Coronavirus, ultimi dati. In Toscana altri 1.631 casi e 32 decessi - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Covid, 23.649 nuovi casi su 356.085 tamponi e altri 501 decessi #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri

Il Sole 24 ORE

Gli attualmente positivi alin Italia sono 563.479 ( 971 più di ieri), mentre i guariti e i dimessi sono 20.712 in più e raggiungono quota due milioni e 933.757 . Le regioni con più nuovi ...Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna si sono registrati 337.620 casi di positività, 1.809 in più ... 5 a Parma (1 donna di 64 anni e 4 uomini di cui due di 86 anni e gli...Pochissimi spostamenti in macchina e con aerei, treni e bus. Il Viminale schiera 70mila agenti per sorvegliare parchi e litorali ...jkhjkhjkhjhj hkhjkhjkhjkhjkh Bolzano Dopo varie settimane, la Provincia di Bolzano torna rosso scuro sulla mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo ...