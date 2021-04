Coronavirus | 23 649 nuovi casi e 501 morti In calo i posti letto occupati negli ospedali e le terapie intensive

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 23.649 nuovi casi su 356.085 tamponi e altri 501 decessi #Coronavirus - repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino: 23.649 nuovi casi e 501 morti nelle ultime 24 ore - rtl1025 : ?? Sono 23.649 i positivi al test del #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 23.649 nuovi casi e 501 morti nelle ultime 24 ore - _marlene1265 : RT @Virus1979C: #Coronavirus, nelle ultime 24 ore 23.649 nuovi positivi e 501 morti. Tasso di positività al 6,6%. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 649

Oggi si registrano 23.nuovi casi con 356.085 tamponi (il tasso di positività è al 6,6%) e 501 ... Dall'inizio dell'epidemia da, in regione si sono registrati 337.620 casi di positività. ...Sono 23.i nuovi casi diin Italia . Sale così ad almeno 3.607.083 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 dall'inizio dell'epidemia. I decessi odierni sono 501 , per ...In Italia si sono registrati 23.649 nuovi casi di coronavirus a fronte di 356.085 tamponi effettuati (mercoledì i contagi erano stati 23.904 su 351.221 test). Il tasso di positività è del 6,4%, in lie ...Quanti contagi oggi in Italia: il bollettino del 1 aprile segna 23.649 nuovi casi in Italia. Ecco tutti i dati, regione per regione, dei guariti, morti e positivi attuali al COVID-19.