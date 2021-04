Coronavirus, 1,1 milioni di britannici affetti da long Covid. L’Oms: «In Europa vaccinazioni troppo lente» (Di giovedì 1 aprile 2021) REGNO UNITO EPA/ANDY RAIN Londra, Regno Unito 1,1 milioni di britannici affetti da long Covid L’Ufficio nazionale di statistica del Regno Unito ha pubblicato i dati relativi ai sintomi postumi della Covid-19 che persistono nei cittadini che si sono negativizzati dopo aver contratto l’infezione. Ammontano a 1,1 milioni i pazienti che soffrono di sindrome post-Covid, la metà dei quali ha dichiarato che la malattia sta continuando a influire sulla loro quotidianità. Circa 196mila pazienti, poi, hanno affermato che la capacità di riprendere le attività regolari è stata seriamente compromessa dai postumi della Covid-19. I dati sono relativi a quelle persone che sono ancora alle prese con gli effetti del ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 aprile 2021) REGNO UNITO EPA/ANDY RAIN Londra, Regno Unito 1,1didaL’Ufficio nazionale di statistica del Regno Unito ha pubblicato i dati relativi ai sintomi postumi della-19 che persistono nei cittadini che si sono negativizzati dopo aver contratto l’infezione. Ammontano a 1,1i pazienti che soffrono di sindrome post-, la metà dei quali ha dichiarato che la malattia sta continuando a influire sulla loro quotidianità. Circa 196mila pazienti, poi, hanno affermato che la capacità di riprendere le attività regolari è stata seriamente compromessa dai postumi della-19. I dati sono relativi a quelle persone che sono ancora alle prese con gli effetti del ...

