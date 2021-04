Corin Hardy regista di Every House is Haunted | film prodotto per Netflix

(Di giovedì 1 aprile 2021)ha annunciato la produzione delIs, che verrà diretto dal, già autore di The Nun.sarà ildelis, un nuovo progetto che verràper. Il thriller potrà contare sulla presenza nel team dei produttori di Sam Raimi e Zainab Azizi per conto di Raimi Productions e Roy Lee e Andrew Childs di Vertigo.isè stato scritto da Jason Pagan e Andrew Deutschman. Al centro della trama c'è un investigatore privato di una compagnia di ...

Ricordiamo che l'ultima volta il progetto era nelle mani del regista( The Nun - La vocazione del male ) e che Jason Momoa ( Aquaman ) avrebbe dovuto interpretare Eric Draven. Entrambi ...... Daniel Day - Lewis, Emma Thompson, Pete Postlethwaite, John Lynch,Redgrave, Anthony Brophy, ... Ryan O'Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee,Krüger, Steven Berkoff, Gay Hamilton, Marie ...Netflix ha annunciato la produzione del film Every House Is Haunted, che verrà diretto dal regista Corin Hardy, già autore di The Nun. Corin Hardy sarà il regista del film Every House is Haunted, un n ...Ecco Tom Hiddleston e Luke Evans con il classico trucco di Eric Draven nei concept del reboot mai realizzato de Il Corvo.