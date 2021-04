Coppie gay, sentenza storica della Cassazione: “Trascrivere in Italia le adozioni all’estero”. Ma resta il no alla gestazione per altri (Di giovedì 1 aprile 2021) Ancora una volta, nel nostro Paese le conquiste in materia di diritti civili si ottengono a colpi di sentenze anziché con l’intervento del Parlamento. Con il verdetto 9006 emesso a Sezioni unite, la Cassazione ha dato definitivamente il via libera al riconoscimento dei bambini adottati all’estero da Coppie gay. Il motivo è che non può essere un “elemento ostativo all’adozione” il fatto che “il nucleo familiare sia omogenitoriale”. Ma c’è un limite destinato a fare discutere: va escluso chi fa ricorso alla “maternità surrogata” (cioè la gestazione per altri), pratica che in Italia è considerata un reato. Nel prendere la loro decisione, i giudici si richiamano anche alla Corte costituzionale che ha più volte “sollecitato il legislatore” ad ampliare “le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Ancora una volta, nel nostro Paese le conquiste in materia di diritti civili si ottengono a colpi di sentenze anziché con l’intervento del Parlamento. Con il verdetto 9006 emesso a Sezioni unite, laha dato definitivamente il via libera al riconoscimento dei bambini adottatidagay. Il motivo è che non può essere un “elemento ostativo all’adozione” il fatto che “il nucleo familiare sia omogenitoriale”. Ma c’è un limite destinato a fare discutere: va escluso chi fa ricorso“maternità surrogata” (cioè laper), pratica che inè considerata un reato. Nel prendere la loro decisione, i giudici si richiamano ancheCorte costituzionale che ha più volte “sollecitato il legislatore” ad ampliare “le ...

