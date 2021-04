Coppie gay, ok della Cassazione per le adozioni all’estero: cosa dice la sentenza (Di giovedì 1 aprile 2021) A pochi giorni di distanza da quando la Corte Costituzionale ha sollecitato il Parlamento a colmare il vuoto normativo che impedisce ai figli delle Coppie gay di avere uguali diritti dei nati dalle Coppie dello stesso sesso, anche attraverso la previsione di nuove forme di adozioni, è la volta della Corte di Cassazione a pronunciarsi sul tema, con la sentenza pubblicata il 31 marzo. E questa volta lo fa a Sezioni Unite, ovvero nella sua massima composizione, prevista quando ci sia bisogno di fornire una soluzione definitiva a quei casi dove, in ragione di norme di legge poco chiare, si siano generate decisioni contrastanti da parte della stessa Cassazione. Pertanto, le Sezioni Unite sono intervenute a chiarire come il figlio di una coppia gay, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) A pochi giorni di distanza da quando la Corte Costituzionale ha sollecitato il Parlamento a colmare il vuoto normativo che impedisce ai figli dellegay di avere uguali diritti dei nati dalledello stesso sesso, anche attraverso la previsione di nuove forme di, è la voltaCorte dia pronunciarsi sul tema, con lapubblicata il 31 marzo. E questa volta lo fa a Sezioni Unite, ovvero nella sua massima composizione, prevista quando ci sia bisogno di fornire una soluzione definitiva a quei casi dove, in ragione di norme di legge poco chiare, si siano generate decisioni contrastanti da partestessa. Pertanto, le Sezioni Unite sono intervenute a chiarire come il figlio di una coppia gay, ...

