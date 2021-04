Coppa del Mondo, Petra Vhlova e il suo team incontrano la presidente della Slovacchia (Di giovedì 1 aprile 2021) Vincere la Coppa del Mondo è un evento che può cambiare la carriera di una sciatrice. In alcuni casi un risultato di questo genere può rimanere nella storia di un paese, come avvenuto per Petra Vhlova e per la Slovacchia. La fuoriclasse allenata da Livio Magoni è stata infatti celebrata anche dalla presidente della Repubblica Zuzana Caputova che ha deciso di accogliere la campionessa insieme all’intero team artefice di questa magica impresa. Reduce da un periodo di lavoro sulle nevi di Jasna, la 25enne di Liptovsky Mikulas ha avuto modo di accompagnare la sfera di cristallo al fianco del tecnico selvinese che l’ha condotta nelle ultime cinque stagioni sul tetto del Mondo. “È stata un’esperienza meravigliosa e una grande ricompensa ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 aprile 2021) Vincere ladelè un evento che può cambiare la carriera di una sciatrice. In alcuni casi un risultato di questo genere può rimanere nella storia di un paese, come avvenuto pere per la. La fuoriclasse allenata da Livio Magoni è stata infatti celebrata anche dallaRepubblica Zuzana Caputova che ha deciso di accogliere la campionessa insieme all’interoartefice di questa magica impresa. Reduce da un periodo di lavoro sulle nevi di Jasna, la 25enne di Liptovsky Mikulas ha avuto modo di accompagnare la sfera di cristallo al fianco del tecnico selvinese che l’ha condotta nelle ultime cinque stagioni sul tetto del. “È stata un’esperienza meravigliosa e una grande ricompensa ...

