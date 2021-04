Contratto Istituzionale di Sviluppo, nuova videoconferenza tra Di Maria e i sindaci (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha proseguito nelle Audizioni dei sindaci per predisporre il Contratto Istituzionale di Sviluppo. Nel corso della terza tornata di incontri in video-conferenza è stata la volta del Sistema Territoriale Urbano di Benevento che ricomprende i territori di: Arpaise, Benevento, Calvi, Castelpoto, Ceppaloni, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo; e del Sistema Territoriale di Pietrelcina con i territori di Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina. La discussione odierna per un programma condiviso su progetti di Sviluppo di adeguata scala territoriale comprensoriale ha tenuto conto delle conclusioni del dibattito presso la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento Antonio Diha proseguito nelle Audizioni deiper predisporre ildi. Nel corso della terza tornata di incontri in video-conferenza è stata la volta del Sistema Territoriale Urbano di Benevento che ricomprende i territori di: Arpaise, Benevento, Calvi, Castelpoto, Ceppaloni, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo; e del Sistema Territoriale di Pietrelcina con i territori di Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina. La discussione odierna per un programma condiviso su progetti didi adeguata scala territoriale comprensoriale ha tenuto conto delle conclusioni del dibattito presso la ...

