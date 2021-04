Conte si prende i 5 Stelle: “Rifonderemo il Movimento senza rinnegare il passato” (Di giovedì 1 aprile 2021) L’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato il suo nuovo Movimento 5 Stelle, intervenendo in streaming all’assemblea dei pentastellati. E ha mostrato il nuovo volto della formazione che nel 2009 Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio hanno tirato su: “Rifonderemo il Movimento 5 Stelle senza però rinnegare il passato”. In questa frase c’è molto del suo progetto, strizzando un occhio al passato (così per non spaccare il fronte più conservatore), e però guardando avanti, presentando dolcemente ciò che andrà e vorrà limare e stravolgere dei 5 Stelle. Il discorso di Conte Oggi sono qui con voi anche perché dietro le sollecitazioni di tantissimi di voi e di Beppe Grillo ho ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) L’ex presidente del Consiglio Giuseppeha presentato il suo nuovo, intervenendo in streaming all’assemblea dei pentastellati. E ha mostrato il nuovo volto della formazione che nel 2009 Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio hanno tirato su: “ilperòil”. In questa frase c’è molto del suo progetto, strizzando un occhio al(così per non spaccare il fronte più conservatore), e però guardando avanti, presentando dolcemente ciò che andrà e vorrà limare e stravolgere dei 5. Il discorso diOggi sono qui con voi anche perché dietro le sollecitazioni di tantissimi di voi e di Beppe Grillo ho ...

Advertising

deimiracoli : RT @davidallegranti: Il Pd se la prende con il Gruppo Misto ma è da lì che era partita la grande operazione Responsabili – voluta dallo ste… - Tinarossodisera : RT @LeoBollino: Il Movimento 5 stelle si prende Conte mentre Salvini, Meloni, Berlusconi e Renzi con il suo PD imbarcano i condannati. #Di… - martamacbeal : RT @psymonic: @martamacbeal Conte si libera di Casaleggio, non so di Casalino, di Di Battista e riparte. Conte si prende molti che non vota… - GigioFigio : RT @davidallegranti: Il Pd se la prende con il Gruppo Misto ma è da lì che era partita la grande operazione Responsabili – voluta dallo ste… - psymonic : @martamacbeal Conte si libera di Casaleggio, non so di Casalino, di Di Battista e riparte. Conte si prende molti ch… -