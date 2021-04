Conte “La mia sfida è rifondare il M5S, nuovo Statuto” (Di giovedì 1 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Voglio racchiudere la mia sfida in un concetto ben preciso: rifondare il Movimento 5 stelle, significa puntare tutti insieme a compiere una completa opera coraggiosa di rigenerazione del movimento che non rinneghi passato e valori che hanno portato fin qui, ma sia capace di interpretare una nuova stagione politica”. Lo ha detto Giuseppe Conte, nuovo leader del Movimento Cinque Stelle, nel corso dell'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari. “Io vedo un movimento chiamato a indicare una rotta con cui tutte le forze del paese dovranno misurarsi, non solo sul piano domestico ma anche internazionale. Profondamente intrisa di spinta ecologica, giustizia sociale, particolarmente attenta all'anticorruzione e all'etica pubblica” ha continuato. “Proporrò un nuovo Statuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Voglio racchiudere la miain un concetto ben preciso:il Movimento 5 stelle, significa puntare tutti insieme a compiere una completa opera coraggiosa di rigenerazione del movimento che non rinneghi passato e valori che hanno portato fin qui, ma sia capace di interpretare una nuova stagione politica”. Lo ha detto Giuseppeleader del Movimento Cinque Stelle, nel corso dell'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari. “Io vedo un movimento chiamato a indicare una rotta con cui tutte le forze del paese dovranno misurarsi, non solo sul piano domestico ma anche internazionale. Profondamente intrisa di spinta ecologica, giustizia sociale, particolarmente attenta all'anticorruzione e all'etica pubblica” ha continuato. “Proporrò un...

Advertising

VauroSenesi : #M5S, passaggio di consegne... La mia nuova vignetta, oggi in edicola con Il Fatto #1Aprile #Conte #Grilo ??… - VauroSenesi : #Conte #Letta, prosegue il confronto... La mia nuova vignetta, oggi in edicola con Il Fatto #27MARZO ??… - Nella53 : RT @IlConteIT: Hai lottato tanto per ottenere il #recoveryfund. Quando rivedo questa foto, il ricordo di quel giorno felice invade la mia m… - ngiocoli : @jacopo_iacoboni Non svicolare. Chi vince tra Conte e Casaleggio? Chi sopravvive politicamente. Dalla risposta che… - CorriereCitta : Conte “La mia sfida è rifondare il M5S, nuovo Statuto” -