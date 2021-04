Conte e la "rigenerazione" M5s, stop correnti e trasparenza su democrazia diretta (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - "Sono qui con voi perchè ho accettato" dietro molte sollecitazioni "di cimentarmi in questa sfida", "molto complessa ma affascinante: rifondare il Movimento 5 stelle". Esordisce così Giuseppe Conte all'assemblea congiunta dei parlamentari pentastellati. E' la prima volta, da quando si è dimesso da premier, e dal vertice con il Garante e i big del Movimento a Roma, che Conte parla ufficialmente da leader. Conte ai parlamentari, rifondare il Movimento non è restyling ma una rigenerazione Rifondare il Movimento 5 stelle non è "un restyling, non è puntare a un marketing politico", è avere l'obiettivo di una concreta opera di rigenerazione" senza rinnegare il passato, spiega. E annuncia: "Proporrò una carta dei principi e dei valori". Chi vorrà aderire "non avrà così dubbi sul progetto politico". ... Leggi su agi (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - "Sono qui con voi perchè ho accettato" dietro molte sollecitazioni "di cimentarmi in questa sfida", "molto complessa ma affascinante: rifondare il Movimento 5 stelle". Esordisce così Giuseppeall'assemblea congiunta dei parlamentari pentastellati. E' la prima volta, da quando si è dimesso da premier, e dal vertice con il Garante e i big del Movimento a Roma, cheparla ufficialmente da leader.ai parlamentari, rifondare il Movimento non è restyling ma unaRifondare il Movimento 5 stelle non è "un restyling, non è puntare a un marketing politico", è avere l'obiettivo di una concreta opera di" senza rinnegare il passato, spiega. E annuncia: "Proporrò una carta dei principi e dei valori". Chi vorrà aderire "non avrà così dubbi sul progetto politico". ...

