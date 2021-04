Conte e il nuovo M5s: “Rifondarlo non sarà operazione di marketing. Serve una rigenerazione senza rinnegare il passato” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Oggi sono qui con voi anche perché dietro le sollecitazioni di tantissimi di voi e di Beppe Grillo ho accettato di cimentarmi in questa sfida, che ho avvertito subito molto complessa e anche affascinante: rifondare il Movimento 5 stelle“, così l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea dei parlamentari del Movimento 5 stelle in diretta streaming. “Rifondare è un concetto che non uso a caso, non è un’operazione di restyling – ha aggiunto – Non è un’operazione di marketing politico, ma significa puntare a compiere una completa opera coraggiosa di rigenerazione del Movimento, che però non rinneghi il passato”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) “Oggi sono qui con voi anche perché dietro le sollecitazioni di tantissimi di voi e di Beppe Grillo ho accettato di cimentarmi in questa sfida, che ho avvertito subito molto complessa e anche affascinante: rifondare il Movimento 5 stelle“, così l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendo all’assemblea dei parlamentari del Movimento 5 stelle in diretta streaming. “Rifondare è un concetto che non uso a caso, non è un’di restyling – ha aggiunto – Non è un’dipolitico, ma significa puntare a compiere una completa opera coraggiosa didel Movimento, che però non rinneghi il”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

