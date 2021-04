Confcommercio: Economia ferma per il Covid ma boom della Tari e servizi di serie B (la Campania tra le peggiori) (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel 2020, nonostante il blocco delle attività economiche causa Covid e la conseguente drastica riduzione della quantità di rifiuti prodotta – oltre 5 mln di tonnellate in meno rispetto al 2019 – il costo totale della tassa rifiuti (Tari) non arresta la sua corsa e raggiunge il livello record di 9,73 miliardi con un incremento dell’80% negli ultimi 10 anni. Lo rileva l’Osservatorio Tasse Locali di Confcommercio, strumento permanente dedicato alla raccolta e all’analisi di dati e informazioni sull’intero territorio relative alla tassa rifiuti pagata dalle imprese del terziario, che nel 2020 ha censito le delibere e i regolamenti di tutti i Comuni capoluoghi di provincia oltre a più di 2.000 altri Comuni di piccole e medie dimensioni. “Un vero e proprio paradosso che penalizza ulteriormente le imprese del ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel 2020, nonostante il blocco delle attività economiche causae la conseguente drastica riduzionequantità di rifiuti prodotta – oltre 5 mln di tonnellate in meno rispetto al 2019 – il costo totaletassa rifiuti () non arresta la sua corsa e raggiunge il livello record di 9,73 miliardi con un incremento dell’80% negli ultimi 10 anni. Lo rileva l’Osservatorio Tasse Locali di, strumento permanente dedicato alla raccolta e all’analisi di dati e informazioni sull’intero territorio relative alla tassa rifiuti pagata dalle imprese del terziario, che nel 2020 ha censito le delibere e i regolamenti di tutti i Comuni capoluoghi di provincia oltre a più di 2.000 altri Comuni di piccole e medie dimensioni. “Un vero e proprio paradosso che penalizza ulteriormente le imprese del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Confcommercio: attività chiuse per Covid ma Tari a livello record. 'Tassa rifiuti nel 2020 a 9,7 miliardi, danno e… - MediasetTgcom24 : Confcommercio: 'Attività chiuse per Covid ma Tari a livelli record' #confcommercio - ttffiocca : RT @Agenzia_Ansa: Confcommercio: attività chiuse per Covid ma Tari a livello record. 'Tassa rifiuti nel 2020 a 9,7 miliardi, danno e beffa… - Lukas08318189 : Confcommercio, attività chiuse ma Tari a livello record - Economia - ANSA - enr_gav : RT @Agenzia_Ansa: Confcommercio: attività chiuse per Covid ma Tari a livello record. 'Tassa rifiuti nel 2020 a 9,7 miliardi, danno e beffa… -