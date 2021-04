Come rifinanziare il SSN con i soldi che arriveranno? ‘Ripensare la medicina territoriale, le USCA, la farmacia dei servizi, la telemedicina e la sanità integrativa, ripartendo le spese tra le Regioni in base al reale bisogno, così si rialza il Paese Italia (Di giovedì 1 aprile 2021) (Roma 1 aprile 2021) - Queste le richieste emerse durante il Tavolo di lavoro ‘Come rifinanziare il SSN e ripartire equamente i finanziamenti tra le varie Regioni', all'interno della “Dovremmo attrezzarci per poter spendere il finanziamento che arriverà e utilizzarlo Come patrimonio costruttivo per il futuro e non pensarlo per il momento. Bisogna fare un Piano vero di ricostruzione, per poter acquistare più attrezzature, pagare di più gli operatori sanitari ad esempio. Dobbiamo creare un impianto che sia efficiente, ma al momento abbiano Regioni avanti ed altre ancora molto indietro. Ad oggi dobbiamo creare le condizioni perché tutti abbiano di più e che nessuno sfugga al processo indispensabile di modernizzazione delle strutture, cui fa parte anche la sanità. Dobbiamo garantire ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) (Roma 1 aprile 2021) - Queste le richieste emerse durante il Tavolo di lavoro ‘il SSN e ripartire equamente i finanziamenti tra le varie', all'interno della “Dovremmo attrezzarci per poter spendere il finanziamento che arriverà e utilizzarlopatrimonio costruttivo per il futuro e non pensarlo per il momento. Bisogna fare un Piano vero di ricostruzione, per poter acquistare più attrezzature, pagare di più gli operatori sanitari ad esempio. Dobbiamo creare un impianto che sia efficiente, ma al momento abbianoavanti ed altre ancora molto indietro. Ad oggi dobbiamo creare le condizioni perché tutti abbiano di più e che nessuno sfugga al processo indispensabile di modernizzazione delle strutture, cui fa parte anche la. Dobbiamo garantire ...

