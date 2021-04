(Di giovedì 1 aprile 2021) Due punti fermi e unanza. Niente zone gialle per tutto il mese di aprile in Italia e riapertura delle scuole fino alla prima media dal 7 aprile, anche in zona rossa. Le certezze sono fissate ...

Advertising

gianniro1 : RT @sole24ore: Covid, come cambiano i colori delle regioni: Lombardia in rosso anche dopo Pasqua, Campania verso arancione - infoiteconomia : Colori regioni Covid: Campania verso l'arancione. Il Veneto spera - Notiziedi_it : Domani cambiano i colori delle regioni, a Pasqua Italia rossa: le regole - EnricoStanek : Nuovo decreto Covid: i colori delle Regioni - AntonioSavini3 : RT @rubio_chef: L’anima de li mortacci tua @matteosalvinimi. Israele è un cancro, ma con l’Iran s’attacca al cazzo ( j’ha pure copiato il n… -

Ultime Notizie dalla rete : Colori regioni

Il Sole 24 ORE

... Veneto ed Emilia - Romagna) già in pieno lavoro si collocano le sette(da Nord a Sud: ... la consapevolezza (maturata soprattutto nell'Italia prospera del Nord, pur diversa neipolitici) ...Zona rossa tra conferme e speranze Se la Campania si sente a un passo dalla zona arancione e il Veneto ci spera, delle 12attualmente in zona rossa , compresa la provincia autonoma di Trento,...Eccone alcuni dei più spettacolari. Vinicunca, Perù - Situato nella regione di Cusco, questo luogo è Vinicunca (che vuol dire "montagna dei sette colori") in peruviano. Sono i depositi minerali che ...Qual è la situazione dei vaccini in Italia? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissa ...