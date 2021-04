"C***o vuoi?", "Me ne vado". Striscia, fuorionda esplosivo: rissa tra le veline, un video clamoroso | Guarda (Di giovedì 1 aprile 2021) Anche le veline nel loro piccolo si... arrabbiano. Sul profilo Twitter di Striscia la notizia, la banda di Antonio Ricci pubblica un video fuorionda delle prove del tg satirico di Canale 5, con Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sul bancone dietro il quale da lì a poche ore si sarebbero seduti Gerry Scotti e Michelle Hunziker intente a provare stacchetti e coreografie. Qualcosa però non va nel verso giusto. Shaila e Mikaela non vanno a tempo, e finita la musica si fermano tutti, consapevoli che qualcosa sta per accadere entra la coreaografa e se la prende soprattutto con Shaila. "Due ore stamattina, non esiste!", rimbrotta la velina mora, che però non tace e replica stizzita: "No, esiste!". Alla risposta, la coreografa lascia lo studio e l'ex ballerina di Amici di Maria De Filippi sbotta: "Ma che ca***o ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Anche lenel loro piccolo si... arrabbiano. Sul profilo Twitter dila notizia, la banda di Antonio Ricci pubblica undelle prove del tg satirico di Canale 5, con Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sul bancone dietro il quale da lì a poche ore si sarebbero seduti Gerry Scotti e Michelle Hunziker intente a provare stacchetti e coreografie. Qualcosa però non va nel verso giusto. Shaila e Mikaela non vanno a tempo, e finita la musica si fermano tutti, consapevoli che qualcosa sta per accadere entra la coreaografa e se la prende soprattutto con Shaila. "Due ore stamattina, non esiste!", rimbrotta la velina mora, che però non tace e replica stizzita: "No, esiste!". Alla risposta, la coreografa lascia lo studio e l'ex ballerina di Amici di Maria De Filippi sbotta: "Ma che ca***o ...

