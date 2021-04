Cinque ragazzi per me: su Sky Italia arriva il dating show che ha scandalizzato l’America (Di giovedì 1 aprile 2021) arriva in Italia, dopo il grande successo riscosso nel Regno Unito, 5 ragazzi PER ME, una variazione sul tema rispetto ai tradizionali dating show che inverte i classici step che abitualmente segnano le relazioni sentimentali: prima si convive e poi (eventualmente) ci si innamora. Dal 22 aprile, ogni giovedì per 8 settimane, alle 21:15 su Sky e NOW, il programma – prodotto da Fremantle – promette così di eliminare ogni tipo di filtro o interferenza nel primissimo stadio dei rapporti di coppia, passando direttamente per una convivenza. In ogni puntata, protagonista assoluta sarà infatti una donna single in cerca dell’anima gemella che accoglierà in casa Cinque ragazzi – anche loro non impegnati e desiderosi di “fare sul serio” – selezionati in base ai suoi interessi. ... Leggi su domanipress (Di giovedì 1 aprile 2021)in, dopo il grande successo riscosso nel Regno Unito, 5PER ME, una variazione sul tema rispetto ai tradizionaliche inverte i classici step che abitualmente segnano le relazioni sentimentali: prima si convive e poi (eventualmente) ci si innamora. Dal 22 aprile, ogni giovedì per 8 settimane, alle 21:15 su Sky e NOW, il programma – prodotto da Fremantle – promette così di eliminare ogni tipo di filtro o interferenza nel primissimo stadio dei rapporti di coppia, passando direttamente per una convivenza. In ogni puntata, protagonista assoluta sarà infatti una donna single in cerca dell’anima gemella che accoglierà in casa– anche loro non impegnati e desiderosi di “fare sul serio” – selezionati in base ai suoi interessi. ...

Advertising

letterstohaz : La band è in pausa da cinque anni bla bla bla Non fanno più musica bla bla bla Ma cosa li ascolti ancora bla bla… - SAGGESESONIA : Oh mamma io finisco di lavorare alle 20:00 oh ragazzi anche se tardate cinque minuti tranquilli fate con calma io n… - FremantleIT : Una ragazza alla ricerca del vero amore, cinque ragazzi tutti per lei, un solo appartamento. Cosa succederà? Scopri… - 5ragazziperme : Una ragazza alla ricerca del vero amore, cinque ragazzi tutti per lei, un solo appartamento. Cosa succederà? Scopri… - elklough : Ho formato una piotta di ragazzi gente senza arti quindi niente destra o sinistra gente inopportuna violenta cerchi… -