Cinema | bar e ristoranti verso le riaperture Le ipotesi del Governo

(Di giovedì 1 aprile 2021) L’esecutivo lavora ad un allentamento delle misure dopo il periodo pasquale, tra leanche la riapertura di, teatri eDopo Pasqua l’esecutivo potrebbe decidere di allentare alcune misure restrittive, a Palazzo Chigi infatti si è già discusso della riapertura delle scuole ora l’al vaglio prevede anche la riapertura di, bar,e teatri. Ulteriori decisioni verranno prese nel pomeriggio con la convocazione del nuovo Consiglio dei Ministri. L’esecutivo rimane però spaccato, a destra la Lega e Forza Italia spingono per una ripartenza delle attività commerciali mentre a sinistra con Leu in prima linea i ministri chiedono prudenza. In prima linea anche il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti che si è espresso sulla chiusura ...

matteosalvinimi : ...si riaprano (ovviamente in sicurezza) le attività chiuse a partire da ristoranti, teatri, palestre, cinema, bar,… - fattoquotidiano : DIETROFRONT LEGHISTA Dopo aver avallato le restrizioni di 15 giorni fa, ora vogliono riaprire "ristoranti, bar, ora…

Esclusa quindi la riapertura a pranzo die ristoranti, prevista invece solo dal colore giallo. ... Restano vietati gli spostamenti in tutto il paese, ancora chiusie teatri, palestre e ...Ristoranti, parrucchieri,e teatri Continuano a restare chiusie ristoranti (possibile solo l asporto, fino alle 18, e la consegna a domicilio, fino alle 22 e solo per i ristoranti), ...Approvato il nuovo Dpcm: le nuove regole in vigore dal 7 al 30 aprile Approvato il nuovo Dpcm: le nuove regole in vigore dal 7 al 30 aprile ...Ecco intanto le regole previste dal nuovo decreto Covid per bar, ristoranti, palestre, cinema e teatri. BAR E RISTORANTI - Restano chiusi. Possibile solo l'asporto, fino alle 18, e la consegna a ...