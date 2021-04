Ciclismo, la Nazionale paralimpica e il pensiero per Zanardi: “Per noi rappresenti tanto” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Alex Zanardi per noi rappresenta tanto, è un amico importante, la situazione non è delle migliori, ma è un lottatore. A me e a tutti noi della Nazionale manca molto“. Lo ha detto il Pierpaolo Addesi, capitano della Nazionale di paraCiclismo, al termine del ritiro a Francavilla al Mare (Chieti). Gli fa eco il Ct azzurro Mario Valentini: “Undici anni insieme a noi con la nostra Nazionale, Alex è un grande lottatore, è uno di noi ma sono sicuro che diventerà il simbolo del nostro movimento paralimpico”. Il programma per la nazionali prevede il cammino verso le Paralimpiadi di Tokyo 2021 (tra fine agosto e inizio settembre). Nel mezzo i Campionati Italiani su strada a Marina di Massa in Toscana l’11 aprile, la prova di Coppa del Mondo a Ostenda in Belgio tra il 6 e il 9 maggio e i ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) “Alexper noi rappresenta, è un amico importante, la situazione non è delle migliori, ma è un lottatore. A me e a tutti noi dellamanca molto“. Lo ha detto il Pierpaolo Addesi, capitano delladi para, al termine del ritiro a Francavilla al Mare (Chieti). Gli fa eco il Ct azzurro Mario Valentini: “Undici anni insieme a noi con la nostra, Alex è un grande lottatore, è uno di noi ma sono sicuro che diventerà il simbolo del nostro movimento paralimpico”. Il programma per la nazionali prevede il cammino verso le Paralimpiadi di Tokyo 2021 (tra fine agosto e inizio settembre). Nel mezzo i Campionati Italiani su strada a Marina di Massa in Toscana l’11 aprile, la prova di Coppa del Mondo a Ostenda in Belgio tra il 6 e il 9 maggio e i ...

