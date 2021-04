Chris O’Donnell di NCIS | Los Angeles ricorda il suo McVet in Grey’s Anatomy | “Mia figlia lo ha scoperto ora”

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 1 aprile 2021) Dal 2009 è l’agente speciale G. Callen, madi: Loscon piacere il medical drama che gli ha dato la popolarità quando la sua carriera arrancava: l’attore e regista americano ha interpretato il dottor Finn Dandridge nelle stagioni 2 e 3 di, diventando un potenziale rivale amoroso per Derek Shepherd nel suo rapporto travagliato con Meredith Grey. Dopo qualche anno da quell’esperienza è diventato per tuttidi: Los, protagonista e volto simbolo della serie di cui ha diretto anche diversi episodi, ma quello del veterinario innamorato della Grey è rimasto un ruolo di cui sia l’attore che il pubblico serbano un bel ricordo. In ...