Chiusi spazi aerei attorno all’Etna per emissione di nube eruttiva (Di giovedì 1 aprile 2021) spazi aerei Chiusi attorno all’Etna per l’emissione di una nube eruttiva alta oltre 9 km che emerge dal cratere di Sud-Est. Sta dando vita alla 17esima fase parossistica del vulcano del 2021 accompagnata da fontana di lava, colate e violenti boati. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha emesso un Vona “red”. Avviso per l’aviazione dell’osservatorio del vulcano “rosso”. L’aeroporto di Catania resta operativo L’Aeroporto Internazionale di Catania resta operativo. Spiega la Sac, la società di gestione lo scalo Vincenzo Bellini, “a causa dell’attività eruttiva dell’Etna lo spazio aereo è al momento inibito al traffico”. Nessun volo, quindi, potrà atterrare o decollare.Per informazioni sui voli dirottati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021)per l’di unaalta oltre 9 km che emerge dal cratere di Sud-Est. Sta dando vita alla 17esima fase parossistica del vulcano del 2021 accompagnata da fontana di lava, colate e violenti boati. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha emesso un Vona “red”. Avviso per l’aviazione dell’osservatorio del vulcano “rosso”. L’aeroporto di Catania resta operativo L’Aeroporto Internazionale di Catania resta operativo. Spiega la Sac, la società di gestione lo scalo Vincenzo Bellini, “a causa dell’attivitàdell’Etna loo aereo è al momento inibito al traffico”. Nessun volo, quindi, potrà atterrare o decollare.Per informazioni sui voli dirottati ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Spazi aerei chiusi attorno all'Etna per l'emissione di una nube eruttiva alta oltre 9 km che emerge dal cratere di… - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: Spazi aerei chiusi attorno all'Etna per l'emissione di una nube eruttiva alta oltre 9 km che emerge dal cratere di Sud-Es… - GiaPettinelli : Etna: nube eruttiva, chiusi spazi aerei attorno al vulcano - Cronaca - ANSA - QdSit : Nube eruttiva su #Catania e spazi aerei chiusi attorno al vulcano. Voli su #Fontanarossa temporaneamente dirottati… - LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Ansa: Spazi aerei chiusi attorno all'Etna per l'emissione di una nube eruttiva alta oltre 9 km che emerge dal cratere di Sud-Es… -