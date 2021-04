Chiara Nasti si scaglia contro Giulia Salemi: ecco il motivo (Di giovedì 1 aprile 2021) Chiara Nasti ha lanciato una piccola frecciatina a Giulia Salemi. ecco cos’è successo tra le due. Chiara Nasti, l’influencer napoletana ha lanciato una pungente e diretta frecciatina a Giulia Salemi nel giorno del suo compleanno. Il motivo? Pare che l’ex gieffina Giulia Salemi abbia da poco lanciato la sua prima linea di beachwear che sembra avere L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 1 aprile 2021)ha lanciato una piccola frecciatina acos’è successo tra le due., l’influencer napoletana ha lanciato una pungente e diretta frecciatina anel giorno del suo compleanno. Il? Pare che l’ex gieffinaabbia da poco lanciato la sua prima linea di beachwear che sembra avere L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Canieuest96 : Come se fosse un vanto che la Salemi sia famosa per aver fatto 3 reality. “Perché è famosa Chiara Nasti?” Influence… - infoitcultura : Chiara Nasti contro Giulia Salemi: mi ha copiato - zazoomblog : Chiara Nasti contro Giulia Salemi: mi ha copiato - #Chiara #Nasti #contro #Giulia - mirianadibiase : RT @BadGalVali_: Beata Chiara Nasti che dichiara di non avere un cazzo da fare Anche io vorrei essere pagata per non fare un cazzo e invece - infoitcultura : Chiara Nasti contro Giulia Salemi sulla questione ‘costumi copiati’ -