Chiara Nasti accusa Giulia Salemi di averle copiato il brand dei costumi – FOTO

Advertising

infoitcultura : Chiara Nasti contro Giulia Salemi sulla questione ‘costumi copiati’ - infoitcultura : Chiara Nasti attacca Giulia Salemi: 'Non copiarmi' - infoitcultura : Chiara Nasti ‘punge’ Giulia Salemi: ecco cos’è successo | Isa e Chia - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Giulia Salemi criticata da Chiara Nasti per la sua linea di Costumi: “Non mi copiare” - ShuShuHC : Perché Chiara Nasti si regge le tette mentre parla? Eppure quelle rimangono lì eh. Almeno, le sue di sicuro. -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Nasti

Nuove polemiche sulla linea di costumi di Giulia Salemi . L'influencer italo persiana, questa volta, è finita nel mirino diche l'accusa di aver copiato uno dei suoi modelli più famosi. Ecco cosa ha scritto la partenopea su Instagram e la reazione dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip . Grande Fratello ...Gianluca Lengua per 'il Messaggero'ZANIOLO La luce in fondo al tunnel è lì, a pochi passi e Nicolò Zaniolo non aspetta altro che tornare ad essere baciato dal sole. E il sole potrebbe assumere le sembianze del Manchester ...Chiara Nasti si scaglia contro Giulia Salemi. In queste ultime ore, la fashion blogger napoletana è venuta a conoscenza della bufera in cui l’ex gieffina è finita insieme a Eleonora Rocchini. Di ...Giulia Salemi criticata da Chiara Nasti per la sua linea di Costumi. L'affondo all'ex concorrente del Grande Fratello Vip.