Chiara Ferragni | pomeriggio di «normalità» | al parco con il figlio Leone

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 1 aprile 2021) Patatine per lui, Coca-Cola per lei. Chiara Ferragni si concede qualche ora di relax con il primogenito Leone: un pomeriggio di «normalità» in Parco Sempione, a Milano, per godersi uno splendido sole primaverile tra giochi e tenerezze. Un riposo necessario, considerato che per l’influencer sono giorni particolarmente stancanti, seppur pieni di gioia: una settimana fa, infatti, è nata Vittoria, la sua seconda figlia.