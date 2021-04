Chiara Ferragni | il grande regalo dell’influencer commuove | ha donato tutto

Advertising

itsmc17 : RT @happiiimeow: Non insultate Chiara Ferragni davanti al figlio Leone, che rimprovera persino il padre per avere osato chiamare sua madre… - nolimet4ngere : RT @BertoBarto26: Elodie, Fedez e Chiara Ferragni, tutt* cisgender presumibilmente eterosessuali, che si espongono più di VOI SAPETE CHI. - lucy52796027 : RT @91HVBIT: aspetto la pasqua solo per aprire l’uovo di chiara ferragni - lovemalikaayane : RT @BertoBarto26: Elodie, Fedez e Chiara Ferragni, tutt* cisgender presumibilmente eterosessuali, che si espongono più di VOI SAPETE CHI. - S3SSOIBUPROFENE : RT @BertoBarto26: Elodie, Fedez e Chiara Ferragni, tutt* cisgender presumibilmente eterosessuali, che si espongono più di VOI SAPETE CHI. -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

La nascita della secondogenita die Fedez si sta trasformando in un vero e proprio business. Ad una settimana dal parto, infatti, l'imprenditrice digitale sta riscuotendo un grande successo commerciale con la vendita ...Spread the lovecontinua la sua opera di beneficenza firmando l'uovo di Pasqua Dolci Preziosi : svelato cosa c'è all'internoche è diventata mamma per la seconda volta da circa una ...In quest’ultima settimana le attenzioni di Fedez e Chiara Ferragni si sono concentrate tutte sulla nascita della piccola Vittoria. Eppure Leone, 3 anni, dimostra di essere ancora il vero protagonista ...Quindi di grandi feste per ora non se ne parla, ma mamma Chiara e papà Fedez hanno pensato che – quando si potrà – non sarebbe male un bel battesimo al Sud, e chissà potrebbero scegliere proprio i ...