Chiara Ferragni con tiralatte e maschera viso mostra il vero volto della maternità (Di giovedì 1 aprile 2021) Bando ai filtri e agli scatti glamour, con tiralatte e maschera sul viso Chiara Ferragni mostra il vero volto della maternità dopo la nascita della secondogenita Vittoria. Le foto postate su Instagram dall’imprenditrice digitale sono accompagnate dall’eloquente didascalia: “La mia vita attuale in due foto”. Dopo aver condiviso coi follower la nascita e il ritorno a casa in compagnia di baby V, sorellina del piccolo Leone, Ferragni continua a raccontare in maniera autentica la quotidianità famigliare e soprattutto la scelta dell’allattamento naturale. A fare la stessa cosa via social, negli scorsi giorni, altre celebri neo-mamme del mondo dello spettacolo come le ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) Bando ai filtri e agli scatti glamour, consulildopo la nascitasecondogenita Vittoria. Le foto postate su Instagram dall’imprenditrice digitale sono accompagnate dall’eloquente didascalia: “La mia vita attuale in due foto”. Dopo aver condicoi follower la nascita e il ritorno a casa in compagnia di baby V, sorellina del piccolo Leone,continua a raccontare in maniera autentica la quotidianità famigliare e soprattutto la scelta dell’allattamento naturale. A fare la stessa cosa via social, negli scorsi giorni, altre celebri neo-mamme del mondo dello spettacolo come le ...

Advertising

LuisaIannelli : RT @RicoAlessandro: Due paroline sulla strana scienza di Cartabellotta, il Chiara Ferragni dei medici - butpsychopath : La maglia di Chiara Ferragni said: ?? @ChiaraFerragni - viveteacolori : RT @BertoBarto26: Elodie, Fedez e Chiara Ferragni, tutt* cisgender presumibilmente eterosessuali, che si espongono più di VOI SAPETE CHI. - HuffPostItalia : Chiara Ferragni con tiralatte e maschera viso mostra il vero volto della maternità - Cicciricy : @kimmanuela Magariiiiiiiii?? Però, per me ho quello della Lindt... e quello che mi son comprata da sola (e già apert… -